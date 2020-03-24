Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde toplu halde oturarak nargile içtikleri tespit edilen 8 şahsa Kabahatler Kanunu'na istinaden idari işlemler yapılıp, iş yeri ile ilgili gerekli işlemler başlatıldığı bildirildi. Ekipler denetimlerini ilçede devam ettiriyor.
Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
24.03.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nargile,para,ceza,story_,
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