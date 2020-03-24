Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre, G.Ç. ve S.G. isimli şahıslar alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrikaya ellerinde av tüfeği ile geldi. Şahısları gören fabrika yetkililerinden M.A. ile birkaç çalışan ise bu sırada dışarı çıkarak şüphelileri durdurmak istedi. Fabrika yetkilileri ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında av tüfeği patlarken, çıkan saçmalardan ölen ya da yaralanan olmadı. Arbede sonrası fabrika çalışanları silahı şahısların elinden aldı. Ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri 20 ADS 454 araçla kaçtı. Çalışanlar daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telefon ile kaçan şahıslara ulaşarak geri gelmelerini istedi. Polis ekiplerinin çağrısı sonrasında olay yerine tekrardan gelen G.Ç. ve S.G., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, tüfekten çıkan saçmaların ise fabrikanın istimlak duvarına isabet etmesi dikkatlerden kaçmadı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.