Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15