Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve dün zabıta ekiplerine isteklerini söylerken kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan Burhan Kılıçkını, bugün 155'i arayarak emekli maaşının çekilmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Kılıçkını'nın evine giderek banka kartını aldı.

Zabıta ekipleri, bankamatikten çektikleri parayı, yeniden Kılıçkını'nın evine giderek kendisine teslim etti.

Kapıda karşıladığı görevlilere desteklerinden dolayı teşekkür eden Burhan Kılıçkını, "Ne kadar güzel insanlar var dünyada. Allah bu güzel insanların tatlı dilini, sağlığını eksik etmesin." dedi.

Zabıta ekiplerine dün ilettiği istekleri sırasındaki üslubuyla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli sebeplerden dolayı ilkokulu tamamlayamadığını ancak kendisini geliştirmek için sürekli gayret gösterdiğini, tahsilli insanları örnek aldığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığını belirten Kılıçkını, 155'i arayarak eksilerinin giderilmesi noktasında yardım istediğini, ekiplerin de eve kadar gelerek bu taleplerini yerine getirdiğini anlattı.

Kılıçkını, ihtiyaçlarını temin eden görevlilerin, bugün de bankamatikten maaşını çekip kendisine ulaştırdığını kaydederek, "Ekipler bu parayla su ve telefon borcumu da ödedi. Ayrıca PTT aracılığıyla kızıma harçlık gönderdiler. Allah onların yokluğunu göstermesin." diye konuştu.

"Evdeki sağlık hepimize yeter"

Vatandaşlara evde kalmaları için çağrıda bulunan Kılıçkını, "Sağlığımız ve çevredekilerin sağlığı için evde kalalım. Temiz ve oksijenli bir ortamda kalmak daha iyi. Evdeki sağlık hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

Kılıçkını, İstanbul'da çalışırken genç yaşında kendisinin de yaşlılara çok yardım ettiğini ve yüklerini taşıdığını belirterek, "Biz yokluğu bildiğimiz için her şeyin farkındayız. Toplum olarak birbirimize daima yardımcı olmalıyız." dedi.