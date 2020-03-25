Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Kentte bugün, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yapılan denetimde, karara uymayan 17 kişiye toplam 6 bin 682 lira para cezası uygulandı.