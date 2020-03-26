Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'nde sokakta yürüyen A.E.Ö'nün "hastanedeki yeni tip koronavirüs karantinasından kaçtığı" ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gencin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, A.E.Ö'yü Mavral Sokak'ta yürürken buldu.

Polislerin, "Karantinadan kaçtığın yönünde ihbar geldi. Sağlık ekipleri gelene kadar bekleyeceksin." sözleri üzerine A.E.Ö, "Ben karantinada değilim. Evime gidiyorum. Az önce yolda gördüğüm iki kişiden sigara istemiştim, onlar böyle bir ihbar yapmış olabilir. Alkollülerdi zaten. Şaka yapmış olabilirler." yanıtını verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.Ö'ye ilk önce maske ve eldiven taktı. Sağlık ekiplerine de hasta olmadığını, asılsız bir ihbarda bulunulduğunu söyleyen genç, ambulansa alındı.

Bu sırada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileriyle irtibata geçen sağlık ekipleri, karantinada olmadığını, hakkında da bir işlem kaydı bulunmadığını öğrenince A.E.Ö'yü ambulanstan indirdi.

Polis ekipleri, A.E.Ö. ile ilgili asılsız ihbarda bulunan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.