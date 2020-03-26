Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sındırgı'da özellikle market ve fırınlara yapılan denetimlerde esnaf uyarıldı, duyarlı esnafa teşekkür edildi. Yapılan genel denetimde Sındırgı esnafının da kurallara uyduğu kendince ekstra önlemler aldığı da görüldü. Özellikle sosyal mesafe konusunda uyarılan esnaf zabıta ekiplerine de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Bazı esnaflar kapı kolları gibi sık kullanılan yerleri her müşteriden sonra dezenfekte ediyor. Yapılan kontrollerde ekmek ve süt ürünleri satan bir işletmenin mümkün olduğunca paraya bile dokunmayarak tepsi üzerinden alış veriş yaptığı, tebligatı imzalarken bile kendi kalemini kullanarak duyarlılığı en üst seviyelere taşıdığı gözlendi.

Yapılan denetimlerde esnaflar açılış ve kapanış saatleri, hijyen şartları, açıkta ürün satışının yapılamayacağı ve ekmeklerin de mutlaka ambalajlanarak satılacağı konusunda bilgilendirildi.

Esnaf ve müşterilerde sağlık açısından yapılan düzenlemelerden oldukça memnun.