Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde devriye görevi yapıldığı esnada yaya halinde bulunan İran uyruklu J.M.H.J.’un üst aramasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şüphe üzerine yapılan üst aramasında şahsın elinde bulunan poşetteki 3 adet saklama kabında 3 paket halinde 3 kilo 585 gram, ikametinde yapılan aramada ise konsol içerisindeki valizin içinde bulunan 2 adet saklama kabında 2 paket halinde 2 kilo 387 gram olmak üzere toplam 5 kilo 972 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.