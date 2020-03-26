Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarğr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzurum ve Ardahan'da 1, Kars'ta 2, Ağrı ve Erzincan'da 5, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Kars'ta 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 89, Erzincan Ergan'da 73 ve Kars Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.