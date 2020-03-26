Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı.
Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı.
Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,istanbul,Taksim,İstiklal Caddesi,