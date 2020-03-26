Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 haftadır grip şikayeti bulunan 42 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölüm nedenini belirlemek için eve gelen doktor, koronavirüs (Covid-19) şüphesi olduğunu belirtti.

Bunun üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli 112 Acil Servis ekipleri cenazeyi evden çıkarıp Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Yaklaşık 1 haftadır grip olduğu söylenen 42 yaşındaki kadının koronavirüs (Covid-19) taşıyıp taşımadığı ise yapılan testlerin ardından belli olacak.

Hayatını kaybeden kadınla aynı evde bulunan 4 kişi ise tedbir amaçlı evde karantinada tutuluyor.