Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan’da 5 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.