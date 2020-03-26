Silvan’da 5 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.
Silvan’da dolu yağışı hayatı felç etti
26.03.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Silvan,
691299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691299.aspx
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