Dün gece, Kapullu ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında Harun Değirmenci idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak 5 metreden şarampole uçmuştu. Kazada camdan fırlayarak otomobilin altında kalan Bircan Değirmenci hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte bulunan 2 kişi yaralanmıştı.
Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen sürücü Harun Değirmenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.