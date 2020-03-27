Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sumağın korona virüse karşı etkili olduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlayınca Kızıltepeliler sumak almak için aktar ve baharatçıların yolunu tuttu. Ancak aktarcıların önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Gıda dükkanı işleten Şeyhmus Karayağız, sumak satışına ilginin arttığını söyledi. Karayağız, “İnternetten çıktı korona virüsü için diyorlar. İnternete girmişler birisi anlatmış. Şuanda yok satıyoruz" dedi.



Kilosunu 25 liradan sattıklarını ifade eden bir başka esnaf da satışların çok iyi gittiğini belirterek, "Allah’a çok şükür çalışıyoruz. Hepsini idare ediyoruz. Yalnız çok kalabalık, üzerimize saldırıyorlar. Kızıltepe, Mardin, Cizre, Silopi’de doludur" diye konuştu.