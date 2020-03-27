Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
27.03.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vurulan kadın,
691576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691576.aspx
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