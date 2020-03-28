Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlenen L.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.