İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 11 yıldır arandığı belirlenen L.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 suçtan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
28.03.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırşehir,
691738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691738.aspx
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