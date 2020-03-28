Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki günlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerinden dışarıya çıkmalarının kısıtlanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde denetim yapıldı. Getirilen kurullara aldırış etmeyerek dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler tek tek durduruldu. Polis ekipleri durdurdukları kişileri önce dışarı çıkmamaları gerektiğini belirterek, 112 Acil Sağlık hattını, 155 Polis İmdat hattını ve 156 Jandarma İhbar hattını arayarak gerekli ihtiyaçlarını temin edebileceklerini söyledi. Oldukça güzel bir dille uyarılan 65 yaş ve üzeri kişilere aynı zamanda kurallara uymamaktan dolayı 300 TL para cezası da uygulandı. Polis ekipleri aynı zamanda 65 yaşını doldurmayan ve kaldırımda tavla oynayan kişilere de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini, oynanan zar ve pullara temas edilmesinden dolayı da tehlikede olduklarını söyleyerek vatandaşları uyardı.



Yapılan uyarılar ve uygulanan cezai işlemlerden dolayı vatandaşlar, denetimlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi.