Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların çoğu gerekmedikçe evlerinden çıkmamaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sahillerde balık tutmak yasaklamıştı. İstanbulluların balık tutmak için tercih ettiği yerlerden biri olan Kuleli sahili, balık tutmak için kimse gelmeyince bu haftasonu boş kaldı.

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, “İçişleri Bakanlığımız açıklama yaptı, balık tutmak artık yasak. Normalde hep gelirlerdi balık tutmaya, adım atamazdınız. Şu an kimse yok” dedi.