Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada bir araya gelerek, '3 Boyutlu Destek' adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcılar, sağlık çalışanları için koruyucu siperli yüz maskesi üretiyor.



İhtiyaç sahipleri ile gönüllü üreticilerin bir araya geldiği bu platforma destek olmak amacıyla Ahmet Alp Çakıcı ve Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan paylaşım merkezi Openfab ekibi uzmanları da 3 boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar için koruyucu yüz siperleri üretmeye başladı. Açık kaynakta paylaşılan baskı modeli ile ortaya çıkarılan siperli maskelerin üretimine, salgınla mücadele etmek için aralıksız çalışan sağlık mensuplarından gelen talepler doğrultusunda devam edilecek.

Projeye destek vermek isteyen üreticiler ve ihtiyaç sahibi sağlık kuruluşları 3boyutludestek.com sitesinden daha fazla bilgiye ulaşabilecek.