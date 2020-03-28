Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ı basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden Mahmut Gürü, Aydar tarafından ağzı kapatılarak alandan uzaklaştırılmıştı. Daha sonra Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Gürü, sevk edildiği mahkemece 90 gün ev hapsi, adli kontrol ve yurt dışı yasağı cezasına çarptırıldı.