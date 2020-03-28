Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da ev ve iş yerlerini dezenfekte eden ekiplerin sokaktaki vatandaşları dezenfekte görüntülerini sosyal medyadan izleyen 35 yaşındaki Yasemin Yağcı, görüntülerde yer alan temizlik şirketini bularak, ofisine gitti. Kıyafetleri ile birlikte dezenfekte olan kadın, talebi üzerine özel kıyafetleri ve cihazları donanan ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Koronavirüs salgının bulaşmaması için alınan tedbirlere uyduğunu belirten kadın, dışarı çıkma mecburiyetinde kaldığı zaman ise virüsten korunmak için bu yöntemi uygulamaya karar verdiğini kaydetti. Herkese kıyafetleri ile dezenfekte olma uyarısında bulunan Yasemin Yağcı, "Virüsten korunmak için en iyisi bu diye düşünüyorum. Çünkü sağlığımız için önemli olduğundan dolayı herkese tavsiye ediyorum. Virüs korunmak için genelde dışarıya fazla çıkmıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum“ dedi.

“Koranavirüsten dolayı vatandaşlar dezenfekte yapıyoruz “

Malatya’da özel bir temizlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Süleyman Eski, “Temizlik şirketi olarak koranavirüs nedeniyle bina ve sitelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızın tercihi üzerine biz de kendilerini dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın talepler var, biz de dezenfekte olalım diyorlar. Sosyal medyada görmüş. Yasemin Yağcı isimli bayan aradı, ben de dezenfekte olmak istiyorum dedi. Basın mensuplarının önünde dezenfekte olacak. Onu da şimdi dezenfekte edeceğiz. Kesinlikle vatandaşlarımıza zarar verici bir şey değil. Hem evleri, hem de istek üzerine vatandaşlarımızı dezenfekte ediyoruz” şeklinde konuştu.