Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda çocuk parkını mesken tutan iki kişi, gece geç saatlerde parkta ateş yaktı. Civardaki vatandaşlar, şahısların yakacak olarak parktaki bankları kırdığı ve ateşe attığını fark etti. Sorumsuz kişilerin bu hareketi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.