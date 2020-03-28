Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan ve bir süre etkisini sürdüren yağış yerini doluya bırakınca cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kimi vatandaşlar dolu yağışını eğlenceye çevirirken kimileri de araçlarını yağan doludan kurtarmaya çalıştı. Öte yandan aşırı yağışın sele döndüğü ve yağan dolu nedeniyle de tarım arazilerinin zarar gördüğü kaydedildi.