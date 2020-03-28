Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara-İzmir D-300 karayolu Kemaliye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Ümmet P. (42) yönetimindeki 20 ST 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada 14 yaşındaki İsmail Fikret P., olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ümmet, annesi Kezban (37) ve ablası Sude P. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Sude P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Fikret P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu.