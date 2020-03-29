Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Eskişehir Valiliği tarafından alınan tedbirler doğrultusunda şehre giren araçlarda bulunan vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçülen binlerce vatandaş ardından yollarına devam etti. Kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan vatandaşlar ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kontroller sırasında polis ve sağlık ekipleri eldiven ve maskelerini takmalarının yanı sıra kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Şehir dışından gelenlerin yanı sıra fabrikalardan mesai sonrası çıkan işçilerin bulunduğu servisler de kontrol edildi.

Polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra ateşi ölçülen tır şoförü, mecburiyetten yolda olduklarını belirterek, “Önlemlerimizi alıyoruz. Önlemlerin her noktasına dikkat ediyoruz. Zorlu bir süreç, Allah yardımcımız olsun. Umarım bu zorlu zamanları milletçe atlatırız. Gıda malzemeleri taşıdığımız için çok dikkat etmek zorundayız. Aracı sürerken bile maske takıyoruz” dedi.

İşçi servisi kullanan bir diğer vatandaş ise, alınan önlemler hakkında şunları söyledi:

“Önlemlerimiz aldık. Daima eldiven takıyoruz, içerideki mevcut sayıyı yarıya düşürdük. Benim arabam 30 kişilik, şu anda 15 kişi taşıyorum. Maske kullanımına özen gösteriyoruz. Fabrikada araçlara dezenfekte işlemi yapılıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun.”