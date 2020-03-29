30 yaşındaki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsün dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı 'evde kalın' çağrısı yaptı.
Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek ‘evde kal’ mesajı verdi
29.03.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı ‘evde kal’ şarkısını söyleyerek, Down sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara ‘evde kal’ mesajı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : down sendromlu çocuğuyla evde kal çağrısı,
692034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692034.aspx
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