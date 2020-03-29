Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yaşındaki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsün dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı 'evde kalın' çağrısı yaptı.