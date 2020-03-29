Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.