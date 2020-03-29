Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.
Gümüşhane'de bir köye Korana virüs karantinası
29.03.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
692086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692086.aspx
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