Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamsında şehirlerarası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından Tekirdağ’dan çıkış yaparak İstanbul’a gitmek isteyen tüm araçlar denetleniyor. Oluşturulan kontrol noktalarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.