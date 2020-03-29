İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart günü saat 04.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi İsmetpasa Caddesi üzerinde iki aracı şüphe üzerine, kontrol amacıyla durdurmak istedi. O esnada araçtan inen şahıslar “dur” ihtarına uymayarak Şair Abay Lisesi arkasına doğru kaçmaya başladı. Araçtan inen 6 şahıstan Yusuf Ç. (24), İsa Y. (22) ve Görkem K. (20) isimli şüpheliler olay yerinde yakalanırken, Azat S.(20) isimli şüpheli kaçarken, polislere 2 el ateş ederek kaçmaya devam etti. Ancak şahıs Yunus Emre Mahallesi 1386/1 sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 kişiyi ise yakalama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamasında; Azat S.'nin 2 “Kurumdan ve İş yerinden Hırsızlık”, 2 “Kapkaç”, 2 “Uyuşturucu Madde Ticareti”, 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçlarından, İsa Y.'nin ise 37 “Yağma”, 2 “Kasten Yaralama”, 1 ”Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması”, 1 ”Toplantı Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet”, 1 ”Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak”, 1 “Açıktan Hırsızlık”, 2 “Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma”, 1 ”Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarından, Yusuf Ç.'nin 1 “6136 SKM”, 3 “Kasten Yaralama” ve 1 ”Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, 2 "Kötü Muamele", 1 "Mala Zarar Verme", 1 "Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından, Görkem K.'nin de, 1 “Kasten Yaralama” suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
20 Mart günü adli makamlara sevk edilen Azat S., İsa Y., Yusuf Ç. ve Görkem K. isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.