Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kalın" uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen görüntüde üçüzler, “Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz, sen de evde kal, sakın hasta olma” diye seslendi.
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj
29.03.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı saran korona virüsün Türkiye’ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma” mesajı gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep,Tayyip ve Erdoğan'dan Cumhurbaşkanına mesaj,
692111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692111.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER