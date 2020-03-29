Olay, sabah saatlerinde Kuşadası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu
29.03.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kuşadası,
692113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692113.aspx
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