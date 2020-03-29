Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürüsünü otlatmaya çıkan Ali Takçı ise dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takçı, dolu yağışını cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor.