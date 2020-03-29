Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürüsünü otlatmaya çıkan Ali Takçı ise dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takçı, dolu yağışını cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor.
Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı
29.03.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,
692121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692121.aspx
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