Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde geçici olarak kapatılan düğün salonuna kumar baskını yapıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici süreyle kapatılması üzerine yaptığı denetimlerde Edremit'in Zeytinli Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatılması üzerine yasal işlem başlattı. Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı. Düğün salonu işletmecisi F.A. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adlî işlem başlatıldı.

Jandarma, 16 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçundan bin 225 TL, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere iş yeri sahibiyle birlikte 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL idarî para cezası kesti.