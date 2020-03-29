Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.
Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi
29.03.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.
Etiketler : konya,karantina,
692153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692153.aspx
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