Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kireli Mahalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nail Soylu (71) isimli şahıs bir akaryakıt istasyonunda oturduğu esnada yanına bir otomobil yaklaştı. Aracın içerisinden bir şahıs Nail Soylu'ya 4 el ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan şahıs daha sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nail Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı teslim oldu ve tutuklandı

Nail Soylu'ya tabancayla 4 el ateş ederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve kayıplara karışan Serdar G. (37) jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.