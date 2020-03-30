Mimar Hayrettin Mahallesi, Gedikpaşa Caddesi, Yahyapaşa Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir iş hanında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipler geldi. İtfaiye yoğun bir çalışma sonrası alevleri söndürdü. Hanın yanan katında yapılan incelemede 63 yaşındaki Aslan Barak’ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Fatih'te yangın: Bir ölü
30.03.2020 - 01:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Fatih’de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Etiketler : yangın,
692225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692225.aspx
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