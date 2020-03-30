Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tacin Mahallesi 1870 Sokak’ta bulunan beş katlı bir apartmanın terasın yaşandı. Ailevi problemleri olduğu iddia edilen Tolunay D. (24), girdiği bunalım sonucu oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi. Gencin ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. Polis, şahıs ile konuşup ikna etmeye çalıştı. Bu süre zarfında birkaç memur terasın alt katındaki pencerede tedbir aldı. İkna olmayan Tolunay D, kendisine boşluğa bıraktı. Bu esnada polis memuru Muhammet U, genci kolundan yakaladı. Ancak canına kıymakta olan şahıs, elindeki bıçakla memuru kolundan yaraladı. Muhammet U, aldığı bıçak darbesine rağmen genci pencereden içeri doğru çekerek kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan ikilinin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



