Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüs Türkiye'de de 131 kişinin ölümüne neden oldu. Yaşanılan ölümlerin ardından yetkililerden gelen ‘Sokağa Çıkmayın’ uyarısı üzerine vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet Meydanını boş kaldı. Koronavirüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda alışılmışın dışında görüntüler kameralara yansıdı. Normal zamanlarda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilen alanda parmak ile sayılır sayıda kişinin olduğu görüldü.