Koronavirüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya aldı. Jandarma ekipleri tarafından mahalle giriş ve çıkışa kapatılarak, geçişlere izin verilmiyor.
Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi’nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.
Başkale’de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı
30.03.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde Koronavirüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya aldı. Jandarma ekipleri tarafından mahalle giriş ve çıkışa kapatılarak, geçişlere izin verilmiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başkale,karantina,
692340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692340.aspx
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