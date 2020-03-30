Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları Whatsapp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Koronavirüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden Melek Atlı, "Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Koronavirüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.