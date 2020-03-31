Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığının uyarıları meyvelerini vermeye başladı. Bazı iş yerlerinin kapanması, piknik alanlarının yasaklanması gibi tedbirler ve halka ‘Evde kal’ çağrıları, virüs vakalarını kısa sürede aşağı doğru çekebileceği ifade edildi. Sağlık çevrelerinin verdiği bilgilere göre, yurt dışından gelen ilaçlar fayda sağladı. Ancak tek mesele, bütün tedbirlere rağmen insanların hâlâ dışarıda dolaşıyor olması...

KENDİ ‘OHAL’İMİZİ İLAN ETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız” çıkışı her yerde karşılık buluyor. Vatandaşlar kendi OHAL’ini ilan etmiş durumda... 81 ilde şehrin giriş ve çıkışları kontrol ediliyor. Özel araçlardaki vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık durumlarına bakılıyor. Ateş öksürük gibi durumlarda vatandaşlara 14 günlük karantina uygulaması gerçekleşiyor. Şehirler arası otobüs yolculukları yüzde 99,75 azaldı. Uçak yolculuklarında da aynı azalmalar var. Virüse karşı tedbir amacıyla 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı da büyük fayda sağladı.

İŞ DÜNYASI ADIM ATTI

Hükûmet, sektörlerin, işverenin ve esnafın yaşanan olağanüstü durumdan en az hasarla sıyrılabilmesi için bir dizi önlem paketini yürürlüğe soktu. Salgınla mücadele cephesinde iş dünyası da tahkimatı güçlendirdi. “#Birlikte başaracağız” sloganında birleşen iş adamları bu zorlu süreçte “işten çıkarmama” sözü verdi.

MİLLÎ HAMLELER DEVREDE

Yerli kit üreticileri de elini taşın altına koyarak gerekli çalışmalarını yapıyor. Binlerce ülkeye test ihraç eden bilim insanlarımız görev verilmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladılar. Aşı çalışması ise aralıksız sürüyor. Son dönemde Türkiye’de uygulanan AR-GE politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys’in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılmaya başladı.