Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 228 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı belirtilen Fikret A. (59), evinin kapısını kilitledikten sonra balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Kafasını cama vuran Fikret A., balkonda eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Son çare çilingir oldu

Apartmana gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine şahsı ikna etmek istedi ancak Fikret A.’nın işitme engellisi olduğu öğrenilince bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kendisine zarar vermeye devam eden adamın yakınlarında yedek anahtar olmadığı anlaşılınca bu sefer olay yerine çilingir istendi. Yaklaşık 1 saat sonrası kapı çilingir yardımıyla açılarak ekiplerin eve girişi sağlandı.

Fikret A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.