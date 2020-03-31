İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi.
Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
31.03.2020 - 15:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörsit,
692695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692695.aspx
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