Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki esnaf arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Mehmet A., M.H.A, S.A. ve F.B. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın şüphelileri R.K., S.K. ve Y.E.E. polis ekipleri tarafından olayla kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri sürerken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.