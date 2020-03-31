Suudi Arabistan’dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı. İlk kafile yolcu otobüsleriyle İzmir’e doğru yola çıktı.
Konya’da test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı
31.03.2020 - 20:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.
Etiketler : Konya,
692795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692795.aspx
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