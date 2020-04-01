Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emre B. ve Onur K, Şehit Nerves Bulvarındaki bir banka şubesinin cam penceresini tornavida kullanarak açtı.

Şüphelilerden biri açılan pencereden içeri girerken diğeri gözcülük yapmak üzere banka şubesinin dışında beklemeye başladı.

İçeri giren şüpheli banka şubesindeki tuzak parayı alırken alarm çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Bankanın içinde bulunan şüpheli ekiplerce yakalanırken dışarıda gözcülük yapan şüpheli de peşine düşen bekçilerin kovalaması sonucu yakalandı.

Bankaya giren şüphelinin yapılan üst aramasında tuzak paraları ayakkabısının içine koyduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.