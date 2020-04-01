Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren koronavirüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise koronavirüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor. Pendik’te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.