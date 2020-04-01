Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren koronavirüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise koronavirüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor. Pendik’te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Evde kal çağrısına uymadılar, caddeleri doldurdular
01.04.2020 - 09:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günden güne etkisini sürdüren koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar önlemlere uymamak konusunda ısrarcı davranıyor. Pendik’te vatandaşların koronavirüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Evde kal çağrılarına uymayıp kendilerini dışarı atan vatandaşlardan kimisinin hiçbir önlem almadığı da dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,Pendik,evde kal,koronavirüs,karantina,covid-19,
692894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692894.aspx
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