Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla "evde kal" uyarılarını dikkate alanlar, hem her gün dışarı çıkıp ekmek almamak hem daha hijyenik ve güvenli olduğu için evde ekmeğini kendisi yapmaya başladı.

İnternet ortamında bu yönde yapılan aramalar, özellikle mart ayı içerisinde evde ekmek üretiminin oldukça arttığını gösteriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayında Google "evde ekmek yapımı" aramaları bir önceki aya göre 100 kat artış gösterirken, YouTube'da evde ekmek yapımı tarifleri içeren videolar 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Ekmeklerini evde kendi imkanlarıyla yapan vatandaşların Instagram’daki ekmek etiketli paylaşımları da yüz binleri buluyor.

Evde maya yapımı da arttı

Evde ekmek yapımına bağlı olarak internette en çok aranan bir diğer konu ise maya ve evde maya yapımı. Bu yönde Google’da yapılan aramalar da eskiye oranla 50 kat artış gözlenirken, YouTube'daki maya yapımı içerikli videolarda da yine 2 milyondan fazla izlenme gerçekleşti.

Konuyla ilgili en çok yapılan bir başka arama ise ekmek yapım makineleri. Google'da ekmek yapım makineleri ile ilgili yapılan aramalarda da bir önceki aya oranla 100 kat artış görüldü.

Ünlü şefler sitelerinde ekmek yapımını anlatıyor

Ipsos Araştırma Şirketi'nin mart ayı hane tüketim araştırması verileri de bu trendi destekler nitelikte. Şirketin araştırma bulgularına göre, mart ayında önceki döneme göre un alışverişi yüzde 98, maya alışverişi de yüzde 80 arttı.

Evinde ekmek üretenlerin yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşmasıyla giderek artan sayıda kişi evinde kendi imkanlarıyla ekmek yapıyor.

Bazı ünlü şefler de Instagram ve YouTube üzerinden ekmek tarifleri paylaşarak, evde farklı un ve mayalar deneyerek lezzetli ekmek yapmanın püf noktalarını anlatıyor.