Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan ile çevreleri aralıklı hafif yağmur ve sağanaklı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 8, Erzincan 4, Tunceli'de 3, Erzurum ve Ağrı’da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan’da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 13, Tunceli'de 12, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 7, Ardahan’da 6 derece olacak.