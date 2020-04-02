Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı ‘kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması’ ek genelgesi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Çerkeş’te de kuaför ve güzellik salonları faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu. Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkeş Oto Sanayi Sitesi'nde boş bir dükkanda tedbirlere aykırı saç tıraşı edildiği ihbarını aldı. Durumu değerlendirerek hemen olay yerine intikal eden ekipler, Atkaracalar ilçesinden Çerkeş’e gelen F.K. isimli berberin ek genelgeye aykırı hareket ederek vatandaşları gizlice tıraş ettiğini belirledi. Ekipler, berberi bir sandalyede tıraş yaptığı esnada yakaladı. Malzemelere el koyan emniyet ekipleri, F.K.'ya 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.